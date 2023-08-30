إلغاء 900 رحلة طيران فى أمريكا بسبب إعصار «إداليا» شديد الخطورة

عمدت شركات الطيران الأمريكية، اليوم الأربعاء، إلى إلغاء أكثر من 900 رحلة جوية، نتيجة وصول إعصار «إداليا» شديد الخطورة، وفقًا لموقع تتبع الرحلات الجوية «فلايت أوير».

إلغاء أكثر من 900 رحلة

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أن موقع «فلايت أوير» لتتبع حركة الطيران، أوضح أن شركة «ساوث وست إيرلاينز» ألغت أكثر من 200 رحلة، فيما ألغت شركة «دلتا إيرلاينز» 148 رحلة جوية، وألغت مجموعة «أمريكان إيرلاينز» 98 رحلة جوية، وتأجلت أيضاً نحو 795 رحلة.

وألغت مطارات في مدن تامبا وكلير ووتر وتالاهاسي رحلاتها وعملياتها التجارية، قبل وصول إداليا.

إعصار إداليا يضرب ساحل فلوريدا

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير بأن إعصار إداليا ضرب ساحل فلوريدا، ويسير بسرعة 30 كيلومترا في الساعة، وتصل سرعة الرياح إلى 205 كيلومترات في الساعة.