بدء تلقي طلبات وظيفة مدير إدارة التعليم الابتدائي بمنطقة القليوبية

أعلنت إدارة التنسيق بمنطقة القليوبية الأزهرية عن فتح باب التقدم لوظيفة مدير إدارة التعليم الابتدائي بالمنطقة طبقا للائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2013م وبطاقة الوصف الوظيفي اعتبارا من حيثيستمرفتح باب القبول حتي السبت 7 سبتمبر المقبل.

شروط التقدم لوظيفة مدير إدارة التعليم الابتدائي

أوضحت منطقة القليوبية الأزهرية في بيان لها، أن التقدم لوظيفة مدير إدارة التعليم الابتدائي بالمنطقة متاح وفق الشروط التالية

- أن يكون حاصلًا على مؤهل عال تربوي ومناسب- أن يكون حاصلًا على إجازة التأهيل التربوي بالنسبة للحاصلين على المؤهلات غير التربوية.

-أن يكون حاصلًا على وظيفة معلم أول (أ) بأقدمية سنتين على الأقل.

- الحصول على تقرير أداء بمرتبة فوق المتوسط 75 إلى 90 على الأقل في العامين السابقين.

- أن يكون قد أمضى خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى طبقًا لبطاقة الوصف.

- ألا يكون محالًا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو صدر له قرار بالإبعاد أو الوقف عن العمل.

-ألا يكون حاصلًا على جزاء أكثر من عشرة أيام ولم يتم محوها.

- أن يكون على رأس العمل.

- لا ينظر إلى الطلبات التي لم تتوفر فيها جميع الشروط.

- لا تقبل الطلبات التي تقدم بعد انتهاء موعد الإعلان.

الأوراق المطلوبة للتقدم لوظيفة مدير إدارة التعليم الابتدائي

- طلبٌ مستوفٍ للبيانات.

- صورة من خطاب اجتياز الكادر.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- بيان بالجزاءات التي لم يتم محوها.

- صورة من مباشرة العمل.

ونبه البيان أنه جري توجيه جميع الإدارات التعليمية وضع الإعلان في مكان بارز بالإدارة وإبلاغ المعاهد التابعة لها وتكليف شيوخ المعاهد بوضع الإعلان في مكان بارز بالمعهد، بحيث يمكن للجميع الاطلاع عليه. وإدارة التنسيق غير مسؤولة في حالة عدم إبلاغ المعاهد أو التقدم بعد الإعلان أو عن الطلبات غير المستوفاة.