سباق الخير بين أطفال الفيوم.. جهزوا فتاة يتيمة في 48 ساعة بحصالاتهم

سباق للخير خاضه أطفال صغار تتراوح أعمارهم بين 5 وحتى 12 عامًا لتجهيز فتاة يتيمة فشلت والدتها في تجهيزها ولم يتبق على زفافها سوى شهرين، ففتحوا حصالاتهم وتبرعوا بأموالهم حتى تم إنهاء تجهيز الفتاة جهازًا كاملًا في 48 ساعة فقط بمساعدة ذويهم.

تلك الملحمة الخيرية التي شهدتها قرية بيهمو بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، خلال الأيام القليلة الماضية، فشعر الكبار بالغيرة من الصغار وبدأوا في تجهيز فتاة أخرى أوشكوا على إنهاء تجهيزها كاملًا.

طفل 5 أعوام يتبرع بحصالته

ورغم عدم إتقانه الكلام جيدًا لصغر عمره، قال الطفل مالك أحمد رمضان في حديثه لـ«الوطن»، إنّه سمع والديه يتحدثان عن فتاة يتيمة توفي والدها متأثرًا بالسرطان ولم تتمكن والدتها من شراء أي شيء في جهازها، فدخل غرفته وأحضر حصالته وطلب من والده إعطاء الأموال للفتاة لتشتري ما تريده، موضحًا أنّه سيشتري حصالة جديدة ويدخر أمواله فيها ليتبرع بها مجددًا.

منشور أحدث سباقًا في الخير

وقال جمال وحيد السيد، إنه علم حكاية الفتاة، فنشر منشورًا على مجموعة خاصة بالقرية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفوجئ بقدوم عشرات الأطفال حاملين حصالاتهم ويتبرعون بها، موضحًا أنّ الكبار شعروا بالغيرة من الأطفال وتنافسوا على تجهيز الفتاة حتى تم الانتهاء من تجهيزها في 48 ساعة.

طفل يتبرع بمصاريف الكتب

وقال أحمد مرزوق سيد، الذي يبلغ من العمر 11 عامًا، أنه كان يتصفح الفيسبوك، ورأى منشورًا لجمع تبرعات لتزويج فتاة يتيمة، فتذكر أنّ والده كان دائمًا يعطيه الأموال ليتبرع بها، فأخرج حصالته، وطلب من والده إعطاءه 100 جنيه ووضعها مع أمواله، وبحث عن رقم المسؤول عن التبرعات وتوجه إلى منزله ومنحه التبرعات، لافتًا إلى أنه يتمنى أن تستمر لتزويج الفتيات، وعلاج المرضى، وسداد ديون الغارمين، وسيحرص هو على التبرع باستمرار.