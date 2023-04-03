سباق الخير بين جمعيات الدقهلية لتوزيع مواد غذائية على الأكثر احتياجا

عمل خيري متواصل لمديرية التضامن بالدقهلية بقيادة الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل الوازرة، خلال شهر رمضان، من أجل إقامة موائد الإفطار وتوزيع الوجبات والمواد الغذائية وسلات الغذاء وكوبونات البنك الزراعي المصري، بالتنسيق مع المؤسسات والجمعيات الأهلية.

سباق خيري بين الجمعيات لتوزيع الوجبات

وذكرت مديرية التضامن بالدقهلية، في بيان صحفي، أن يوم 11 رمضان شهد سباقا خيريا كبيرا بين الجمعيات الأهلية، من أجل توزيع الوجبات وسلات الغذاء، ففي مركز المنزلة، وزعت جمعية «الحياة والأمل» 250 وجبة إفطار، وجمعية «سفراء الخير» 300 وجبة إفطار وسحور، و«رسالة أجا» 220 وجبة إفطار، و«شباب النهضة» 451 وجبة إفطار، و«تنمية البيئة» 25 وجبة إفطار.

توزيع 150 ألف جنيه على الأولى بالرعاية

وفي مركز ميت غمر، وزعت مؤسسة «نبع الحياة» 300 وجبة إفطار، والجمعية الشرعية و«فاطمة النبوية» بدقادوس 200 وجبة إفطار، وجمعية «جنتي» 324 وجبة إفطار، و«كنوز الخير» 300 وجبة إفطار، ومؤسسة شباب دنديط 150 ألف جنيه على 300 أسرة.

أما في مركز الجمالية، فقامت جمعية «حماية البيئة والنهوض بالمجتمع» بتوزيع 70 وجبة إفطار، وجمعية «المساهمة في زواج الأيتام» 380 وجبة إفطار، و«رسالة الجمالية» 110 وجبات إفطار.

وفي مركز بنى عبيد، وزعت جمعية «وتعانوا» 200 وجبة إفطار، والجمعية الشرعية بقرية الصلاحات 280 وجبة إفطار، ومؤسسة «الرحمة الخيرية» بميت فارس 100 وجبة سحور، و«التنمية المستدامة» بالصلاحات 50 وجبة إفطار، وجمعية «التواصل» بميت سويد 80 وجبة إفطار.

ووزعت الجمعية الشرعية بميت عنتر في مركز طلخا 200 شنطة مواد غذائية، وجمعية «الصفا والمروة» 125 وجبة إفطار، و«البركة» 200 كليو لحوم، ومؤسسة «وردة» 150 وجبة إفطار.

وفي مركز نبروه، وزعت جمعية «طيبة» 200 وجبة إفطار، و«رؤية» ببهوت 190 وجبة إفطار وسحور، و«بصمة خير» 750 وجبة إفطار، وجمعية «المحافظة على القرآن الكريم» بطنيخ 150 وجبة إفطار صائم.