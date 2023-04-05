سباق الخير بين الجمعيات في قرى ومراكز بالدقهلية.. مساعدات نقدية وعينية

تدفق الخير على قرى الدقهلية، إذ تسابقت الجمعيات الأهلية في تقديم الوجبات الساخنة إلى الأسر الأولى بالرعاية، كما قدمت سلات الغذاء ولحوم صكوك الإطعام الواردة من وزارة الأوقاف، وكذلك كوبونات شراء مقدمة من بيت الزكاة والصدقات المصري التابع لمشيخة الأزهر الشريف.

وجرى تقديم المساعدات تحت إشراف الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، ومتابعه ميدانية لمديري الإدارات الاجتماعية.

سباق للخير في ليالي رمضان

وأكدت مديرية التضامن الاجتماعي في الدقهلية، في بيان صحفي، أن هناك سباقا للخير في كل ليلة من ليالي رمضان لتقديم يد العون لكل محتاج على أرض الدقهلية.

ورصد تقرير مديرية التضامن الاجتماعي المساعدات النقدية والعينية التي جرى توزيعها قبل أذان المغرب في 13 رمضان بـ9 مراكز وقراها في الدقهلية، ففي مركز المطرية قامت مؤسسة «مساعدة» بتوزيع 300 شنطة رمضانية على الأسر الأولى بالرعاية في المناطق العشوائية، ووزعت جمعية أنصار السنة المحمدية 400 شنطة مواد غذائية، وبالتنسيق مع بيت الزكاة والصدقات المصري، قامت بتوزيع 50 كوبون شراء بإجمالي مبلغ 15 ألف جنيه، كم افتتحت الجمعية الشرعية معرضا للملابس الجاهزة لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.

مساعدات نقدية وعينية في 9 مراكز بالدقهلية

وفي مركز نبروه، قامت جمعية «رؤية الخيرية» ببهوت بتوزيع 150 وجبة إفطار، وجمعية «بصمة خير» 600 وجبه إفطار.

وفى مركز السنبلاوين قامت جمعية «نور الصحابة» بتوزيع 360 وجبة إفطار، وفي مركز ميت غمر، وزعت جمعية المحافظة على القرآن الكريم 50 دجاجة و50 كليو لحوم على الأسر الأولى بالرعاية، ووزعت مؤسسة نبع الحياة الخيرية 250 وجبة، وجمعية كنوز الخير 310 وجبات إفطار ووزعت «فاطمة النبوية» و«الشرعية» بدقادوس 350 وجبة إفطار.

وفي مركز شربين تم توزيع 2 طن لحوم من صكوك الإطعام الواردة من الأوقاف، طبقا للكشوف الواردة من الوزارة لـ2000 أسرة مستفيدة، وفي مركز المنزلة قامت جمعية الحياة والأمل بتوزيع 250 وجبة، وجمعية شباب النهضة 560 وجبة.