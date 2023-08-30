«الإفتاء»: الترديد هو الحل لتلاوة القرآن لمن لا يجيد القراءة والكتابة

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال متصلة لا تجيد القراءة والكتابة وتريد قراءة القرآن وإهداء ثوابه للميت مؤكدا أنه يجوز في حالة من لا يجيد القراءة والكتابة أن يقرأ القرآن الكريم خلف المذياع أو أي محتوى صوتي آخر بنية إهدائه لغيره.

وسام: إهداء أجر قراءة القرآن للميت لا ينقص من أجرك شيئا

وأضاف «وسام» خلال استضافته ببرنامج «فتاوى الناس» تقديم الإعلامية زينب سعد الدين والمُذاع على شاشة قناة الناس، أنَّ ثواب قراءة القرآن لمن لا يستطيع القراءة، عليه أن يردد وراء مُقرىء ويهدي الثواب للميت ولا ينقص من ثواب الحي ولا الأجر الذي يهديه للميت.

ثواب قراءة القرآن

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنَّ الثواب كاملاً لمن رددت خلفه، أي المقرىء ولو في الإذاعة أو أي ملف صوتي آخر، وثواب من قرأ ومن ردد خلفه ومن وهب له الثواب دون أن ينقص أجر أيا منهم.