ماذا ينتظر طلاب الثانوية العامة بعد نتيجة الدور الثاني؟.. 4 مراحل مهمة

أيام قليلة تفصلنا عن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023، إذ يترقب الكثير من الطلاب الذين أدوا اختبارات الدور الثاني النتيجة حتى يستطيعان التقديم للالتحاق بالكليات التي يرغبون بها، الأمر الذي يجعلهم يتسائلون عن المراحل المقبلة المنتظرة، وتعد نتيجة الدور الثاني من أهم المراحل التي يمر بها طلاب الثانوية العامة، إذ يتحدد بناء عليها بدء تنسيق المرحلة الثالثة.

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المراحل التي يمر بها الطلاب حتى الدخول للجامعة، ونوضح من خلال هذا التقرير ما ينتظر طلاب الثانوية العامة بعد ظهور نتيجة الدور الثانوي للثانوية العامة 2023، والتي جاءت كالتالي:

1- بدء تنسيق المرحلة الثالثة

تعد مرحلة بدء تنسيق المرحلة الثالثة هي أول مرحلة تعقب ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023، إذ جرت العادة أن يتم بدء تنسيق المرحلة الثالثة بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني، وإعلان النتيجة الخاصة به، حتى يتمكن الطلاب من تسجيل رغباتهم في تلك المرحلة.

2- نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

وعند بدء تنسيق المرحلة الثالثة، يستمر تسجيل الرغبات لعدة أيام متواصلة، وبعد غلق تسجيب الرغبات، يتم فرز نتائج المرحلة الثالثة، ليتم إعلان النتيجة الخاصة بها خلال 72 ساعة من غلق تسجيل الرغبات، ليتمكن كل طالب من طلاب المرحلة الثالثة من معرفة الكلية التي سيلتحق بها.

3- التقديم للكليات حسب بطاقة الترشيح

وبعد أعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة، تحدد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعد بدء التقديم للكليات، لتقوم كل كلية على حدى بتحديد الأيام الخاصة بالتقديم لها، فضلا عن إعلات جميع الشروط والمستندات المطلوبة لذلك.

4- نتيجة التنسيق الداخلي للكليات

وعند تقديم الطلاب للكليات، يجب على كلا منهم اختيار القسم الذي يرغب في الالتحاق بها، ولكن هناك بعض الأقسام يكون لها شروط محددة للالتحاق بها، لذلك يتم تنظيم تنسيق داخلي للكليات حتى يتم اختيار الطلاب المتقدمين للأقسام وفق تطابق الشروط الخاصة بهم.