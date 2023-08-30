رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

بالاسم ورقم الجلوس.. الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني

كتب:

بسمة عبدالستار
05:12 م | الأربعاء 30 أغسطس 2023
الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، واعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حتى يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس.

النتيجة ستظهر مطلع الأسبوع المقبل

وأوضح أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، مطلع الأسبوع المقبل بحد أقصى يوم الأحد المقبل، وخلالها يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس.

الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس

وأشار إلى أن الكنترولات تعمل أول بأول بعد انتهاء كل مادة، والتصحيح يتم إلكترونيًا بدقة وعناية، ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس فور اعتمادها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم «بوابة مركز المعلومات» مجانًا دون مقابل من هنا.

 

اقرأ المزيد:

رابط وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

لينك نتيجة الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم.. اعرف مجموعك

عاجل.. طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة من موقع وزارة التربية والتعليم

الساعات الأخيرة في وزارة التربية والتعليم قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 غدا
بقلم بسمة عبدالستار