بالاسم ورقم الجلوس.. الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، واعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حتى يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس.

النتيجة ستظهر مطلع الأسبوع المقبل

وأوضح أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، مطلع الأسبوع المقبل بحد أقصى يوم الأحد المقبل، وخلالها يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس.

الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس

وأشار إلى أن الكنترولات تعمل أول بأول بعد انتهاء كل مادة، والتصحيح يتم إلكترونيًا بدقة وعناية، ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس فور اعتمادها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم «بوابة مركز المعلومات» مجانًا دون مقابل من هنا.