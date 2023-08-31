طلاب «قادرون باختلاف» بجامعة المنيا يحصدون مراكز متقدمة بملتقى «القادة»

أعلن الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، حصد طلاب الجامعة من متحدي الإعاقة، مراكز متقدمة في فعاليات ملتقى طلاب ذوي القدرات الفائقة بالجامعات والمعاهد المصرية، الذي نظمه معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، تحت شعار «مبدعون باختلاف 2» برعاية من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي.

مراكز متقدمة في كرة القدم

وحقق الطلاب المشاركون، المركز الأول في كرة القدم، بقيادة الطالب أحمد مجدي عبد الستار، والفائز بالمركز الأول كرويًا، كما حصلت الجامعة على المركز الأول أيضًا، في البلاي ستيشن بقيادة الطالب أحمد سيد أحمد «صم وبكم» والمصنف بالمركز الأول.

وأشاد رئيس الجامعة، بما حققه الطلاب من تمثيل مشرف لجامعتهم، مؤكدًا اهتمام الجامعة ورعايتها لطلابها الموهوبين والمبدعين في مختلف المجالات، لافتًا إلى ما توليه قيادة الدولة المصرية من جهود لتسهيل جميع السُبل لأبنائها من ذوي القدرات، وتحقيق مشاركتهم الفعالة في صنع وبناء المستقبل.

دورات للتأهيل والتثقيف

وقد شارك طلاب الجامعة أيضًا في الدورات التثقيفية والتأهيلية التي أقيمت بالمعهد، وكذلك ورش العمل التي عُقدت لهم، فضلًا عن مشاركتهم بالزيارة التي تمت لأحد المشروعات القومية.

أشرف على إعداد الطلاب وتأهيلهم للمشاركة، وليد عبد القوي، مدير عام رعاية الطلاب، الدكتور يسري خلاف، مدير مركز متحدي الإعاقة، والدكتور سويسي رمضان، نائب مدير المركز.