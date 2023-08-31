مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة بكليات التربية الرياضية للشعبة الأدبية

قبل انتهاء تنسيق المرحلة الثالثة 2023، يتطلع خريجو الثانوية العامة خاصة طلاب الشعبة الأدبية، إلى معرفة مؤشرات تنسيق كليات التربية الرياضية المتاحة في المرحلة الثالثة، خاصة مع بدء التقديم في التنسيق من قبل وزارة التعليم العالي.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الأدبي

وأوضحت وزارة التعليم العالي، أنه مع بدء التقديم في تنسيق المرحلة الثالثة 2023، جاء الحد الأدني مشابهًا للعام الماضي، مما يجعل مؤشرات تنسيق كليات التربية الرياضية في المرحلة الثالثة كالآتي:

تربية رياضية بنين الوادي الجديد 208 درجات. تربية رياضية بنين طنطا 232 درجة. تربية رياضية بنين كفر الشيخ 231 درجة. تربية رياضية بنات السويس 231 درجة. تربية رياضية بنين الزقازيق 230 درجة. تربية رياضية بنين مطروح 227 درجة. تربية رياضية بنين السويس 225 درجة. تربية رياضية بنين المنيا 224 درجة. تربية رياضية بنات الزقازيق 224 درجة. تربية رياضية بنين أسيوط 223 درجة. تربية رياضية بنين حلوان 223 درجة. تربية رياضية بنات طنطا 221 درجة. تربية رياضية بنين الفيوم 220 درجة. تربية رياضية بنين مدينة السادات 219 درجة. تربية رياضية بنات الإسكندرية 217 درجة. تربية رياضية بنين بني سويف 217 درجة. تربية رياضية بنين سوهاج 216 درجة. تربية رياضية بنين جنوب الوادي 216 درجة. تربية رياضية بنات المنصورة 216 درجة. تربية رياضية بنين أسوان 215 درجة. تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية 213 درجة. تربية رياضية بنات بور سعيد 211 درجة. تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة 210 درجات. تربية رياضية بنين العريش 210 درجات. تربية رياضية بنات الفيوم 209 درجات. تربية رياضية بنات مدينة السادات 209 درجات. تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية 209 درجات. تربية رياضية بنين الوادي الجديد 208 درجات.

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ووفقاً لوزارة التعليم العالي، يمكن التقديم للكليات والمعاهد المتاحة في المرحلة الثالثة من هنا.