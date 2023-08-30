مدير التدريب بـ«ابدأ»: المدارس التكنولوجية تلبي احتياجات سوق العمل

أكد المهندس نادر أحمد، مدير إدارة التدريب بالمبادرة الوطنية «ابدأ» أنه بناء على توجيهات الرئيس السيسي بتطوير وتوطين الصناعة في مصر، تم تأسيس المدارس الوطنية للعلوم التقنية بنظام التكنولوجيا التطبيقية، تلبيةً لاحتياجات سوق العمل وتقليل الهجرة الداخلية.

سبب إنشاء المدارس التكنولوجية

وأضاف «أحمد» خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج «مساء dmc» تقديم الإعلامي رامي رضوان والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ الحاجة إلى الفني والتقني المحترف والذي يعد أهم أعمدة الصناعة، دافع رئيسي أيضاً لإنشاء هذه المدارس.

تأسيس كيانات للتعليم الفني

وتابع مدير التدريب بالمبادرة الوطنية، بأنه تم تأسيس كيانات لـ التعليم الفني قادرة على تخريج وإعداد فني محترف ومثقف يواكب السوق المحلي والدولي بمعايير دولية وتعمل على تحسين الصورة الذهنية عن التعليم الفني وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسات التطوير المصرية المعتمدة دولياً.