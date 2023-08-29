خريطة العمل بمشروع تطوير طريق طراد النيل والكورنيش الجديد بسوهاج

عقدت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج اجتماعا تنسيقي مع مندوبي الجهات المعنية لتنفيذ مشروع رفع كفاءة وتطوير طريق طراد النيل الغربي والكورنيش الجديد بأخميم «المرحلة الثانية»، في إطار خطط الدولة لرفع كفاءة وجودة الطرق.

قال المهندس لطفي الشريف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»، إن تنفيذ المشروع يأتي ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر في سوهاج والممول من البنك الدولي.

اجتماع تنسيقي لمشروع تطوير الكورنيش الشرقي

وعقد «الشريف» اجتماعا لتنسيق مهام العمل مع مندوبي الجهات المعنية لعمل محضر تنسيقي لتنفيذ المشروع «رفع كفاءة وتطوير طريق طراد النيل الغربي - الكورنيش الجديد والمدرجين بخطة هذا العام المالي 2023-2024» ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بسوهاج، لضمان تنفيذ المشروع بموعده وتسليمه وإزالة العراقيل التي تعيق ذلك.

الجهات المعنية بالمشروع

وحضر الاجتماع مندوبين من الجهات المعنية لوضع خريطة عمل لكلا منهم وعرض تصور العمل المقترح من الجهة فيما يخصها وهى،

- مديرية الإسكان بسوهاج

-هندسة ري أخميم

-هندسة كهرباء أخميم

-شبكة مياه أخميم

-شبكة الصرف الصحي بأخميم

- سنترال أخميم

- شركة الغاز الحديثة بسوهاج

- حماية النيل بسوهاج

-منطقة آثار شرق سوهاج

-الطرق والنقل بسوهاج

- مدير إدارة التخطيط ومتابعة المشروعات بالمركز