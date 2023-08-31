عضو «التنسيقية»: اللجنة أخذت على عاتقها دمج المفرج عنهم

قال المهندس طاهر أبو زيد، عضو لجنة الدمج والتأهيل بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنَّ التنسيقية ككيان كبير أخذت على عاتقها دمج المفرج عنهم، من باب المسؤولية السياسية ليكون لهم رعاية وأولوية ولتبدأ في الاشتباك بالملف وتعمل على هذا الشق من ملفات لجنة العفو.

أبو زيد: نعمل بحس وطني شديد وتجرد بعيداً عن التوجه والأيديولوجيات

وأضاف «أبو زيد» خلال حواره في برنامج «مساء dmc» تقديم الإعلامي رامي رضوان، والمُذاع على شاشة «قناة dmc» وفقرة عن المفرج عنهم بقرار رئاسي وتجربة دمجهم في المجتمع، أننا نعمل بحس وطني شديد وتجرد بعيداً عن أي توجه سياسي أو أيديولوجية لأنه في النهاية نتعامل مع كل الألوان السياسية الموجودة بالمجتمع المصري.

«التنسيقية» تضم المؤيد والمعارض

وتابع عضو لجنة الدمج والتأهيل بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنَّ «التنسيقية» في قوامها تضم المؤيد والمعارض وكذلك اليمين والوسط، أي بها تنوع متميز، وبالتالي «اشتغلنا على هذا الشق بتجرد كامل بعيداً عن الأيديولوجية السياسية، ليكون أول من ساعدنا في هذا الملف «لجنة العفو الرئاسي» لكونها أول جهة أو لجنة يتم التعامل مع المخلى سبيلهم.