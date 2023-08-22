مقرر بالحوار الوطني: «العفو الرئاسي» حققت فروقات واضحة بملف حقوق الإنسان

تمكنت لجنة العفو الرئاسي خلال الفترة الأخيرة منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في حفل إفطار الأسرة المصرية «رمضان 2022» إعادة تفعيل دورها مرة أخرى، من تحقيق فروقات واضحة في ملف حقوق الإنسان، وهو الجهد الذي نال إشادات واسعة من قبل الكثيرون خاصة في الشارع السياسي.

وقال مجدي البدوي، مقرر مساعد لجنة النقابات بالحوار الوطني، ونائب رئيس اتحاد العمال، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن لجنة العفو الرئاسي تبذل جهودا كبيرة لا يمكن إنكارها، وهذه الجهود تُرجمت في قوائم العفو المتتالية التي صدرت عن اللجنة منذ إعلان إعادة تفعيلها.

وأوضح مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني، أن قوائم العفو المتتالية التي تصدر عن لجنة العفو تمكنت من تحسين حال ملف حقوق الإنسان في مصر، فضلا عن أنها كان لها أثر واضح على الحوار الوطني وسير لجانه، إذ أكد أن تلك الانفراجات خلقت حالة من الأريحية بين الأطراف المشاركة على طاولة الحوار.

أثر لجنة العفو الرئاسي على الحوار الوطني

وأضاف البدوي، أن إعادة تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي من البداية، أكد اهتمام الدولة المصرية بالحوار الوطني، وإيمانها بأهميته، وأوضح: «لجنة العفو الرئاسي، جاءت تخدم جانبين؛ الأول ملف حقوق الإنسان والحريات في مصر والذي يشهد تطورا غير مسبوق في عهد الرئيس السيسي، والآخر هو دعم جلسات الحوار الوطني، وتلك الأريحية بين المشاركين والمناخ الإيجابي، يساهم في أن تكون المناقشات متحضرة تسعى لتحقيق الصالح للوطن».