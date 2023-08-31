مصرع وإصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسوهاج

شهدت دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، مصرع شخصين عقب إصابتهما بطلق ناري في مشاجرة بناحية قرية الباسكية، فيما أصيب شاب آخر بطلق ناري بالفخذ، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى البلينا المركزي، والشاب إلى قسم الطوارئ بمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج.

مصرع شخصين بسبب مشاجرة

وتعود أحداث وتفاصيل الواقعة، عندما تلقت الأجهزة المعنية بلاغًا يفيد وقوع مشاجرة ناحية قرية الباسكية بدائرة مركز البلينا، ووجود متوفين ومصاب بالمشاجرة.

أسماء ضحايا المشاجرة

وبالفحص، تبين أنّ المشاجرة نتج عنها مصرع كل من «ي . ع . ا» 50 عامًا، و«أ. أ . م» 25 عامًا، عقب إصابتهما بطلق ناري، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى البلينا المركزي، فيما أصيب «ط. ي . ع» 18 سنة بطلق ناري في الفخذ الأيسر، ونُقل إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

وجرى تحرير المحضر اللازم، وإبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق وكشف ملابسات الواقعة.