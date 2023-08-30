مصرع طالبتين وإصابة أخرى في حادث مروري بالقليوبية.. كانوا في طريقهم للدرس 

لقيت طالبتين مصرعهما وأصيبت ثالثة في حادث اصطدام سيارة بهم في منطقة أبو شنب مركز الخانكة خلال عبورهم الطريق في طريقهم للدرس بسبب السرعة حيث جرى نقلهم للمستشفى، وأمرت جهات التحقيق بالتصريح بدفن الضحيتين والتحفظ على سائق السيارة الميكروباص المتسبب في الحادث، بينما تتلقى الثالثة العلاج في المستشفى إثر إصابتها بكسر في الذراع.

التصريح بدفن جثتي طالبتين لقيت مصرعهما بالخانكة

تحرر محضر بالواقعة وأمرت جهات التحقيق بالتصريح بدفن جثتي الضحيتين والاستعلام عن حالة المصابة، ودلت التحريات أن الضحايا في طريقهم للدرس وقررت الجهات التحفظ على سائق السيارة المتسببة في الحادث عقب ضبطه.

تلقت أجهزة الأمن القليوبية بلاغا بمصرع طالبتين وإصابة ثالثة نتيجة اصطدام سيارة بهم خلال عبور الطريق بمنطقة أبو شنب دائرة المركز.

انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين من التحريات وقوع الحادث بطريق ترعه الإسماعيلية أمام بنزينة كفر حمزة أما قرية أبو شنب مما أسفر عن مصرع سلمي علي نبيل أبو تريكة 15 سنة، وتوفت خلال تقديم العلاج لها وزينب مصطفى أبو النصر 16 سنة، من قرية كفر حمزة، وإصابة ثالثة بكسر في الذراع وجرى نقل الجثث والمصابة إلى مستشفى الخانكة التخصصي، وصرحت جهات التحقيق بالدفن وألقت أجهزة الأمن القبض على سائق السيارة المتسببة في الحادث

تشييع جثامين طالبتين لقيتا مصرعهما بالخانكة

وشيع الأهالي جثة صحينا الحادث وسط حالة من الحزن علي فقدانهما وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي لدفتر عزاء في صحينا ووجه المواطنين العزاء لأسرتهما مطالبين الأجهزة التنفيذية بعمل مطبات صناعية علي الطريق الذي شهد الحادث بأنها منطقة مكتظة بالسكان مما يتطلب تعدي.

الطريق في الخروج والدخول للقرية.

وأوضحت إلهام فايد أحد أقارب الطالبة سلمى الضحية في تصريحات لـ«الوطن» أن الحادث ليس الأول وأن آخرين من عائلة الضحية لقوا مصرعهم في حوادث مشابهة على نفس الطريق بسبب السرعة، مشيرة إلى أن سلمى وصديقتها كانوا في طريقهم للدرس وأنها ودعت أسرتها بعد عمل الشاي لوالدها قبل خروجها للدرس ليأتي لهم خبر وفاتها الصادم بعد دقائق من خروجها هي وصديقتها.

وشددت إلهام فايد على ضرورة عمل مطبات صناعية بالمنطقة لعدم تكرار الحادث، لأن الطريق هو مخرج ومدخل القرية ولابديل له.

وأوضح مصدر بمحافظة القليوبية أن الأهالي تقدموا بطلب للجهات المسؤولة لعمل مطبات بمنطقة الحادث وجاري فحصه لاتخاذ اللازم.