انتشال جثة شاب غرق في نهر النيل بالبحيرة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة البحيرة من انتشال جثة شاب إثر غرقه بنهر النيل فرع رشيد بنطاق دائرة شرطة مركز رشيد، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى رشيد العام تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة.

غرق شاب في نهر النيل

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة رشيد يفيد باستقبال المستشفى جثة شاب جراء غرقه في نهر النيل فرع رشيد، وجرى انتشال الجثة ونقلت إلى ثلاجة حفظ الموتى وتولت النيابة التحقيق.

تحديد هوية المتوفى

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث ودفعت بعدد من قوات الإنقاذ النهري، وانتشلت الجثة وتبين أنها لشاب يدعى «محمد خميس»، 20 سنة، مقيم في مدينة رشيد من البحيرة، وحفظت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى رشيد العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.