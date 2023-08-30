مصرع طبيب وإصابة شقيقه في مشاجرة بكفر الشيخ

شهدت قرية الرصيف التابعة لمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، واقعة مؤسفة إذ جرى إطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري «فرد خرطوش» على طبيب عظام، وشقيقه الأصغر وذلك بسبب خلافات الجيرة مع أبناء عمومته ليجري نقل الطبيب إلى مستشفى كفر الشيخ العام، ويفارق الحياة خلال إجراء عملية جراحية داخل المستشفى.

تفاصيل مقتل الطبيب

البداية كانت بتلقي اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء أحمد نزيه، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بتلقي مركز شرطة الرياض بلاغ بنشوب مشاجرة في قرية الرصيف التابعة لدائرة المركز، استُخدم فيها سلاح ناري «فرد خرطوش» ما تسبب في إصابة طبيب وشقيقه، ثم وردت إشارة أخرى من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام بوفاة الطبيب داخل غرفة العمليات بالمستشفي متأثرًا بإصابته.

تشكيل فريق بحث جنائي مكبر لكشف تفاصيل الواقعة

علي الفور شكل اللواء أحمد نزية، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، فريق بحث جنائي مكبر لكشف تفاصيل الواقعة والقبض علي الجاني، إذ تبين من خلال الفحص الأولي أنّ الجثة لطبيب عضام يدعى «ك.ا.ش.ا»، 35 عاما، وجرى إيداعها بمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، فيما أُصيب شقيقه «أ.ا.ش.ا»، 16 عاما، بطلق ناري خرطوش وحالته العامة مستقرة، وتُكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة وتفاصيلها.

وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيق في الواقعة.