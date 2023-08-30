مصرع شاب غرقا في ترعة الحمام شرق مطروح

لقي شخص مصرعه غرقا، منذ قليل، إثر تعرضه لحادث غرق في ترعة الحمام، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وتم انتشال الجثة وسحبها من الترعة، ونقل الجثة إلى أقرب مستشفى وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

ضحية حادث غرق ترعة الحمام بمطروح

ويدعى ضحية حادث غرق ترعة الحمام، بمركز ومدينة الحمام بمحافظة مطروح، السيد ماهر عبدالفتاح كسبر 27 سنة من مدينة دمياط، وجرى توقيع الكشف الطبي علي الجثة من خلال مفتش الصحة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

المباحث تفحص الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة الحمام بمطروح إلى موقع الحادث علي ترعة الحمام الجديدة، وجار الفحص والمعاينة وسؤال شهود العيان للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.