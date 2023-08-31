ضبط عاطل يعمل كاتبا عموميا بدون ترخيص في سوهاج

ضبطت مديرية أمن سوهاج، عاطلا عن العمل بحوذته أوراق رسمية وثبوتية داخل سجل مدني المنشاة، وتبين أنه يعمل كاتبا عموميا بدون ترخيص، إذ تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد ورود بلاغ لمركز المنشاه بتحرير محضر من أحوال قطاع الأحوال المدنية.

ضبط المتهم بسجل مدني المنشاة

يتضمن المحضر ضبط المدعو «محروس ع ا ع» 62 عاما بدون عمل، ومقيم بدائرة المركز داخل سجل مدني المنشاه، وبحوزته عدة مستندات ثبوتية، بينها استمارة رقم قومي وشهادة قيد ميلاد ووفاة وطلاق وزواج وبطاقة رقم قومي بأسماء مختلفة، وكذلك 400 جنيه.

مزاولة مهنة كاتب عمومي بدون ترخيص

وبمواجهته، أقر بمزاولته مهنة كاتب عمومي بدون ترخيص وتسهيل إجراءات استخراج الأوراق من السجل المدني مقابل مبالغ مالية، وجرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.