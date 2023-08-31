مصرع شخصين وإصابة 30 آخرين في حادث تصادم بحدائق أكتوبر

لقى شخصان مصرعها بينما أصيب 30 آخرين في حادث تصادم على الطريق الأوسطى بدائرة القسم في الجيزة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارا من المقدم أحمد نجم مفتش المباحث، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود حادث على الطريق الأوسطى اتجاه الواحات بالجيزة.

تفاصيل الحادث المروع

على الفور انتقل المقدم فريد معاذ، رئيس مباحث حدائق أكتوبر، والقوة المرافقة له، إلى مكان الحادث، وتبين أثناء سير سيارة نقل محملة بالبلوك الأبيض قام قائدها بالتهدئة فجأة، ما أدى إلى اختلال عجلة قيادة بسيارة مينى باص خلفه قيادة سائق، 30 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ما أدى إلى انقلاب المينى باص ومصرع شخصين وإصابة 30 آخرين بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

نقل الضحايا للمستشفى

تم نقلهم إلى مستشفى أكتوبر المركزى، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله المقدم فريد معاذ رئيس المباحث، إلى النيابة العامة التى أمرت بتشريح الجثث لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.