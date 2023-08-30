مصرع 2 وإصابة 14 في حادث تصادم بالأقصر

شهد طريق الحبيل طيبة الصحراوي الشرقي شرق الأقصر، اليوم الأربعاء، حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى «ميكروباص»، ما أسفر عن مصرع 2 وإصابة 14 وجرى نقلهم إلى مستشفى الكرنك الدولي.

تلقى مرفق إسعاف الأقصر، بلاغا بوقوع حادث على طريق طيبة الحبيل، وانتقلت 14 سيارة إسعاف لنقل المتوفين والمصابين، إذ أسفر الحادث عن مصرع كل من؛ محمد هيثم محمود ابراهيم 40 عاما، عبد الباسط صبري عبد الباسط على 35 عاما.

أسماء المصابين

فيما أصيب 14 شخصا وجاءت أسمائهم كالتالي: نان رفعت ايوب 35 عاما - كسر بالفك السفلي وجروح بالوجه والذقن، فارس مينا داود 12 عاما - جرح قطعي بالشفة العليا وكدمات وسحجات، مارجريت بشير بطرس 41 عاما كدمات وسحجات بالوجه والجسم، عيد جابر الراوي 33 عاما - جرح قطعي بطول 30 سم بفروة الرأس واضطراب الوعي وشبة كسر بالعمود الفقري.

وأصيب كلا من: إبراهيم محمد محمد سليم 28 عاما - جروح متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، أحمد محمد بدر محمد 19 عاما - اشتباه كسر بالساق اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج، جرجس يعقوب صانع 52 عاما - جروح وكدمات بالجسم و الوجه، فلتاؤس جرجس يعقوب 11 عاما- جروح وكدمات بالجسم.

وأصيب أيضا كلا من روماني جرجس يعقوب 15 عاما - اشتباه كسر بالفك السفلي، أحمد محمد محمود 22 عاما - كدمات متفرقة بالجسم، محمود فتحي احمد 28 عاما - جرح قطعي بالفم، وباليد اليمنى و الساق اليمنى، مجهول الهوية 50 عاما- غيبوبة واشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالساق اليمني و الذراع الأيمن، مجهول الهوية - كسر بعظام الوجه والساق اليمنى، ياسر سيد موافي أحمد 35 عاما - جرح قطعي بالوجه واشتباه كسر باليد اليسرى.

نقل لمستشفى الكرنك الدولي

وجرى نقل جميع الحالات إلى مستشفى الكرنك الدولي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة الأقصر، وتحرير محضر بالواقعة.