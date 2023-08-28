إصابة سائق و9 عمال في حادث تصادم بأكتوبر

أصيب سائق و9 من عمال النظافة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بوصلة دريم بأكتوبر في الجيزة، ونُقل المصابون إلى مستشفى زايد التخصصي لتلقي العلاج.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارا من العقيد أحمد أبو بكر مفتش مباحث أكتوبر يفيد بتلقي بلاغ من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومصابين بوصلة دريم بدائرة القسم.

وأمر اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية المقدم أحمد السويركي وكيل فرقة أكتوبر بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة، وتبين حال سير سيارة ميكروباص يقودها سائق 40 سنة، مصاب بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وبصحبته 9 عمال نظافة مصابين بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، انفجر الإطار الأمامي للسيارة؛ مما أدى إلى انقلاب الميكروباص وإصابتهم.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى زايد التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.