مصرع 4 أشخاص في حادث تصادم بصحراوي أسيوط

لقي 4 أشخاص مصرعهم، اليوم الأربعاء، إثر حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وتريلا، على الطريق الصحراوي الغربي بحري كمين مركز القوصية بأسيوط.

بلاغ بوقوع حادث تصادم

وتلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارا، يفيد بورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وتريلا على الطريق الصحراوي الغربي بحري كمين مركز القوصية في محافظة أسيوط، ووجود وفيات.

كمين مركز القوصية

وانتقل على الفور لموقع البلاغ، قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث وسيارات الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين حدوث حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وتريلا على الطريق الصحراوي الغربي بحري كمين مركز القوصية في محافظة أسيوط، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص.

وجرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى القوصية تحت تصرف النيابة العامة بأسيوط، وتحرر محضر بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.