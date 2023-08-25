27 يوما على انتهاء فصل الصيف في مصر.. الخريف يقترب

يتعرض العديد من المواطنين إلى موجات حرارة عالية في فصل الصيف؛ مما يسبب لهم بعض الأمراض، لذلك يتجنب الكثير الخروج من المنزل في فترة النهار لكي لا يتعرض للشمس، ومن هنا يحرص المواطن على معرفة موعد انتهاء فصل الصيف في مصر 2023، ومعرفة موعد بداية فصلي الخريف والشتاء، إذ ينتظر كثيرون انخفاض درجات الحرارة واستقرار الطقس.

موعد انتهاء فصل الصيف في مصر

تستعرض «الوطن» موعد انتهاء فصل الصيف 2023 في مصر، وموعد بداية الخريف، وفق ما صرحت به هيئة الأرصاد الجوية، وفي السطور التالية نوضح التفاصيل.

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، موعد انتهاء فصل الصيف 2023 في مصر، جغرافيا، سيكون يوم الجمعة 22 سبتمبر 2023، ليبدأ فصل الخريف بعد نحو 27 يوما من الآن.

وأضافت «غانم» في تصريحاتها لـ«الوطن»، أنّ هناك ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة هذه الأيام؛ بسبب تأثير المرتفع الجوي القادم من طبقات الجو العليا، وتأثير منخفض الهند الحار، إذ تزيد درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4 لـ5 درجات عن المعدلات الطبيعية لها في هذا الوقت من العام.

درجات الحرارة الجمعة 25 أغسطس

ـ القاهرة العظمى 33 درجة والمحسوسة 35 درجة والصغرى 25 درجة

ـ الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجة

ـ مطروح العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة

ـ وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة

ـ قنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة

ـ أسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 والصغرى 29 درجة