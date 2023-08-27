موعد انتهاء فصل الصيف في مصر وبداية الخريف رسميا

ارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية مرة أخرى خلال الأيام الجارية، بعد أن شهدت استقرارًا ملحوظًا دفع الكثير للتساؤل حول موعد انتهاء فصل الصيف رسميا وبداية الخريف والشتاء في مصر.

وتستعرض «الوطن»، في التقرير التالي موعد انتهاء فصل الصيف رسميا في مصر وموعد بداية فصلي الخريف والشتاء وفق خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الوطن للقارئ على هذا النحو:

موعد انتهاء فصل الصيف

كشفت في وقت سابق الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، موعد انتهاء فصل الصيف في مصر رسميا يوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر المقبل.

وأضافت أن موعد فصل الخريف يفصلنا عنه نحو نحو 27 يوما من الآن وتحديدا يوم السبت 23 سبتمبر 2023.

طقس أخر أيام الصيف

وتشهد حالة الطقس بداية من سبتمبر وحتى نهايته فصل الصيف أجواء حارة رطبة نهارا على كلا من القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، أما ليلا فمعتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوبسيناء وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن تنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ملامح فصل الخريف

وتشهد الأجواء في فصل الخريف اعتدالا في الأجواء وفي درجات الحرارة، كما أنه يتخلله تقلبات جوية، إذ أنه يعد موسم سقوط الأمطار أو السيول في بعض المناطق الموجودة في سلاسل جبال البحر الأحمر أو جنوب الصعيد.

وحذرت الأرصاد أنه الممكن أن تشهد البلاد بعض من التطرفات المناخية نتيجة للتغير المناخي.