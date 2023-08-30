الكليات المتاحة للشعبة الأدبية في المرحلة الثالثة.. بينها تربية رياضية ونوعية

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة أدبي 2023 لطلاب الثانوية العامة الحاصلين على مجموع أقل من 238 درجة بنسبة أقل من 58.05%، وبحد أدنى 50%، للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام، والمتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية.

الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة ادبي 2023:

وتزامنا مع فتح باب تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة، بداية من اليوم، ننشر الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة أدبي 2023، وحسب موقع التنسيق الإلكتروني تتوفر أماكن شاغرة لطلاب القسم الأدبي في الجامعات، مع ملاحظة أنّ بعض الكليات مثل التربية النوعية والتربية الرياضية تشترط اجتياز الطالب لامتحان القدرات كشرط أساسي للقبول بها

الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة أدبي 2023