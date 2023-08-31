موعد تنسيق كليات التمريض من المعاهد الفنية للتمريض 2023.. يحدد خلال ساعات

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، عن موعد تنسيق كليات التمريض من المعاهد الفنية للتمريض 2023 للعام الجامعي الجديد، موضحة أنّ من المتوقع أن يكون منتصف شهر سبتمبر المقبل، وفقاً للقواعد والضوابط التي يقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية في هذا الشأن، وأنّ الفترة الحالية ستشهد الاستعداد لبدء أعمال تنسيق الجامعات والمعاهد لطلاب الشهادات الفنية المختلفة.

تنسيق كليات التمريض من المعاهد الفنية

وأضافت المصادر في وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، لـ«الوطن»، أنّ اللجنة العليا للتنسيق ستحدد خلال الساعات القليلة المقبلة الموعد الفعلي لبدء تنسيق كليات التمريض من المعاهد الفنية للتمريض 2023، لافتةً إلى أنّ قبول طلاب المعاهد الفنية والدبلومات بكليات التمريض، يكون من خلال مكتب التنسيق الرئيسي للجامعات الحكومية.

تنسيق الجامعات 2023

وفي السياق ذاته، يواصل طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023 الناجحين في امتحانات الدور الأول، موضحًا أنّ العمل بمعامل التنسيق الإلكتروني بمختلف الجامعات تواصل استقبال الطلاب لليوم الثاني على التوالي دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن.