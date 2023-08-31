إدارة بايدن توافق على أول مساعدات عسكرية لتايوان.. قيمتها 80 مليون دولار

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، عن موافقتها لأول مرة على تقديم مساعدات عسكرية مباشرة لتايوان، وذلك من خلال برنامج يتم تخصيصه للدول ذات السيادة، بحسب ما ذكرته شبكة «سي إن إن».

حزمة مساعدات بقيمة 80 مليون دولار

وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية للكونجرس، أمس، بتقديم حزمة مساعدات عسكرية لـ تايوان بقيمة 80 مليون دولار، وتشمل هذه الحزمة شحنة صغيرة مقارنة بصفقات الأسلحة السابقة بين واشنطن وتايبيه، وتعتبر الأولى بموجب برنامج التمويل العسكري الأجنبي الذي يقدم قروضًا أو منحًا للدول ذات السيادة لتعزيز إمكانياتها العسكرية.

وتعهدت الإدارات الأمريكية المتعاقبة بتوفير الدعم العسكري لتايوان من خلال إبرام صفقات لبيع السلاح، بدلا من تقديم مساعدات مجانية، وتصدر بيانات رسمية تفصل التعاملات التجارية مع الممثلة التجارية والثقافية لتايبيه في واشنطن، والتي تعمل كسفارة غير رسمية لتايوان في الولايات المتحدة.

برنامج التمويل العسكري ما هو إلا مساعدات وليس اعتراف بسيادة تايوان

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أنّ حزمة المساعدات الأولى التي تم تقديمها لتايوان في إطار برنامج التمويل العسكري الأجنبي، ولا تعني أي اعتراف بسيادة تايوان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيان، «إن الولايات المتحدة لديها مصلحة دائمة في السلام والاستقرار في مضيق تايوان، وهو أمر بالغ الأهمية للأمن والازدهار الإقليميين والعالميين».

ومن المرجح أنّ يثير أحدث تطور في الدعم الأمريكي المستمر لتايبيه غضب الصين، التي تدعي أن الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي ملكها.