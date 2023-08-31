استقرار سعر الذهب اليوم.. اعرف جرام عيار 21 بالمصنعية وصل كام؟

شهد سعر الذهب اليوم الخميس، استقرارا ملحوظا مع بداية التعاملات الصباحية، بعد انتهاء تعاملات أمس على انخفاض ملحوظ في محلات الصاغة، إذ يواجه المعدن الأصفر موجة من الانخفاضات الكبيرة، منذ منتصف شهر أغسطس الحالي، مقارنة ببداية الشهر، بينما يسجل عيار 21 بالمصنعية نحو 2210 جنيهات للجرام.

سعر الذهب اليوم وعيار 21 بالمصنعية

وتوضح «الوطن»، في السطور التالية سعر الذهب اليوم وعيار 21 بالمصنعية، حيث أنه الأكثر انتشارا في مصر حسب آخر تحديث من بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية في محلات الصاغة ببداية التعاملات.

سعر الذهب عيار 18

حقق سعر الذهب عيار 18 استقرارا خلال الساعات الأولى من تعاملات اليوم بعد انخفاضه بشكل كبير خلال نهاية تعاملات أمس، إذ سجل سعره 1894 جنيها للبيع دون احتساب أسعار المصنعية، ويعتبر هو العيار الأكثر تكلفة من حيث المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

ومن بين سعر الذهب اليوم، استقر عيار 21 بالمصنعية، خلال التعاملات الصباحية، وسجل 2210 جنيهات للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية، ويعد الأكثر انتشارا للشراء في مصر، كما أنه يعتبر أقل مصنعية من عيار 18.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم، ثباتا في سعره خلال التعاملات الصباحية، ووصل إلى 2526 جنيها للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية، ويعد عيار 24 هو العيار الأكثر نقاءً والمستخدم فقط في صناعة السبائك لأنه يعتبر ذهبا خالصا.

سعر الجنيه الذهب

ومن بين أسعار الذهب في مصر اليوم، فقد سجل الجنيه الذهب 17 ألفا و680 جنيها، وتلقى الجنيهات الذهب رواجا بالنسبة للراغبين في الادخار.

سعر الذهب اليوم وعيار 21 بالمصنعية

لا يمكن تحديد سعر الذهب اليوم وعيار 21 بالمصنعية لأنها مختلفة من محل لآخر ومن شركة لأخرى.