معرض السويس للكتاب يحتفي بإسماعيل ياسين.. ومثقفون يطالبون بتمثال له

نظّم معرض السويس الأول للكتاب، المنعقد حاليا تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ندوة عن الفنان السويسي إسماعيل ياسين، بعنوان «إسماعيل ياسين أبو ضحكة جنان.. من بلد الغريب إلى عاصمة الفن»، بحضور الإعلامي عادل معاطي، والكاتب والمؤرخ الصحفي ماهر زهدي، وممثلا عن شباب السويس الأستاذ محمد قاسم، وأدراها مروان حماد.

بدأت الأمسية المنعقدة، مساء أمس، بالتعريف بفنان مصر وابن السويس إسماعيل ياسين، وبأهميته كعلامة بارزة في تاريخ الفن المصري.

فبادر عادل معاطي بالإجابة عن سؤال لماذا حظي إسماعيل ياسين بهذا الحب والإعجاب من الجمهور المصري والعربي؟ ولماذا استحق هذا الحب؟ قائلا إنّ إسماعيل ياسين تعامل مع ملامحه بشكل مثير، حيث أحب ملامحه فأحبه الجمهور، وكان يملك كاريزما كبيرة جدا، ولذلك ارتبط بالناس، وكان راضيا وقانعا، وقام بالتمثيل أمام جميلات السينما المصرية وكبار مطرباتها.

وأضاف: «وكان للرؤية النقدية عند إسماعيل ياسين دور كبير في إتقان أعماله ومنولوجاته، وكان يمثل عمق المجتمع، فحفظت أعماله في ذاكرة الناس، وتميز إسماعيل ياسين بصوت رائع، فلحن له الكثير من الملحنين الكبار، أمثال: محمد عبد الوهاب، رياض السنباطي، فريد الأطرش، محمد فوزي، منير مراد.. وغيرهم».

وأكمل: «ما آخذه على بعض الناس حين مثّل فيلم (ابن حميدو)، وكان تصويره في منطقة بين السويس والعين السخنة، كنت أود أن يغني الفنان إسماعيل ياسين أغنية على السمسمية، وأظنها كانت ستخلد للتاريخ».

مناشدات بعمل كورال يغني أعمال إسماعيل ياسين

وأكد أنه يتمنى أن تعنى المحافظة بعمل كورال يغني أعمال إسماعيل ياسين، ويهتم بموروثه الكبير، ونادى معاطى بعمل تمثال في ميدان إسماعيل ياسين، وكذلك تماثيل لرموز السويس التي أسهمت في الحياة المصرية، لافتا إلى أن ياسين اهتم بأهم القضايا التي تناولها في أعماله «السعادة، الفقر والغنى، الحظ، الأخلاق»، وغيرها.

وأكد أن المنولوج يعد فنا من الفنون الشعبية العربية، ولونا ساخرا من الغناء، أحادي الأداء، يخوض في واقع المجتمعات، وهو ما أكسبه شعبية كبيرة، وتخصص إسماعيل ياسين في المنولوج الغنائي الساخر، ومن أبرز منولوجاته: «صاحب السعادة، الدنيا دي متعبة، ما تستعجلش»، وغيرها.

وأضاف محمد قاسم من شباب السويس، إن الفنان إسماعيل ياسين ثاني فنان تسمى أفلام باسمه بعد (شالوم)، كما أتمنى عمل متحف في محافظة السويس يحوي أعمال الفنان الراحل، ومتعلقاته.

معلومات عن اسماعيل ياسين

وتحدث الكاتب ماهر زهدي، أن إسماعيل ياسين تاريخ كبير من الفن، فقد سجلت له 50 مسرحية تليفزيونية، لكنها تم مسحها عمدا غيرة منه في فترة سابقة، وله كما هو مشاع 240 فيلما، إلا أنني بعد بحث وجدتها 600 فيلم، فقد كان مثلا في عام واحد يمثل ما يقارب 22 فيلما، ولم تحدث مع أي فنان.