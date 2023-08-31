تفاصيل مشروع صالة الألعاب الرياضية بسوهاج.. يضم «جيم وساونا»

تابع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع صالة الألعاب الرياضية الدولية «الصالة المغطاة» بالحرم الجامعي الجديد، يصاحبه الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وأشرف القاضي أمين عام الجامعة، والمهندس حسين محمدين مدير الإدارة الهندسية بالجامعة.

مشروع الصالة المغطاة مساحته 8 آلاف متر

وقال الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن مشروع الصالة المغطاة يُنفذ على مساحة 8 آلاف متر مسطح، بتكلفة 160 مليون جنيه، وجرى تنفيذ 30% من المشروع، موضحاً أنه من المقرر تسليمه بحلول شهر أكتوبر 2024.

وأكد رئيس جامعة سوهاج، اهتمام القيادة السياسية بالرياضة والأنشطة الطلابية، إيمانا منهم بدورهم الإيجابي في صقل مهارات الطلاب، وتربيتهم بشكل سليم يعتمد على اكتساب المعارف، والمهارات، والكفايات الرياضية، والعادات الصحية والوقائية، بما بحقق لهم التوازن النفسي والوجداني ويساعدهم على الدراسة، مضيفاً أهمية دمج الرياضة في التعليم، بحيث تصبح جزءًا منه للحفاظ على صحة أجيالنا، إلى جانب خلق جيل من الشباب قادر على المنافسة وتمثيل مصر في المحافل الرياضية والدولية.

5 صالات ألعاب أوليمبية

وأوضح أنّ صالة الألعاب الأولمبية، تعد واحدة من خمس صالات أوليمبية، تنطبق عليها المعايير والاشتراطات الدولية، مؤكداً أنها ستحدث تميزًا وتفوقاً في كافة الخدمات الرياضية لأبناء المحافظة ومحافظات الصعيد المجاورة، موضحاً أنه يضم صالة رئيسة وصالات ألعاب فرعية وملحقة، بالإضافة إلى صالة لكبار الزوار وأخرى للمؤتمرات الرياضية، إلى جانب صالات للفنون القتالية المختلفة وصالات للجيم والجاكوزي والسونا، وغرفة للتعليق والبث التليفزيوني.