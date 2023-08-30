رئيس جامعة سوهاج: تدريب 30 يوما لوفد التبادل الطلابي في المستشفيات

استقبل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، وفدًا طلابيا أجنبيا من كليات الطب من دول «إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، جمهورية التشيك، سلوڤينيا، رومانيا، البرازيل، كازاخستان، والهند»، وذلك ضمن برنامج التبادل الطلابي بالجامعة، الذي يهدف إلى إثراء الحركة العلمية والبحثية وزيادة فرص تبادل الخبرات، ومواكبة كل ما هو جديد في مختلف التخصصات العلمية والطبية.

تبادل الصداقات والخبرات مع طلاب الجامعة

وأعرب النعماني عن سعادته بتواجد الطلاب في رحاب جامعة سوهاج للتدريب بكلية الطب، والاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس، وتبادل الصداقات والخبرات مع طلاب الجامعة، مؤكدا أهمية التبادل الطلابي في توثيق العلاقات بين طلاب الجامعات على مستوى العالم، والاستفادة من إمكانات التدريب العملي المتاحة بكل جامعة إلى جانب دوره في إتاحة الفرصة للطلاب للتعرف على حضارات وثقافات وأنماط الدراسة بالجامعات المختلفة سواء العربية أو الأجنبية وإثراء التبادل الثقافي والعلمي وتنشيط السياحة والترويج له، مقدما شكره للجمعية العلمية بكلية الطب بالجامعة سوهاج سمسا (SMSA) على مجهوداتها في تنفيذ هذا البرنامج بهذا النجاح اللائق بالجامعة.

حرص إدارة الجامعة على دعم ورعاية برامج التبادل الطلابي

وأكد النعماني، حرص إدارة الجامعة على دعم ورعاية برامج التبادل الطلابي مع مختلف الجامعات سواء على المستويين الإقليمي أو الدولي والمساهمة في دعم المواهب والطاقات من الشباب، متمنيًا للطلاب المزيد من النجاح والتفوق خلال مسيرتهم العلمية والعملية.

إدارة الجامعة توفر جميع الاحتياجات الأساسية

وأشار الدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب إلى أن إدارة الجامعة توفر جميع الاحتياجات الأساسية للطلاب خلال فترة إقامتهم بالجامعة، شاملة كل ما يتعلق بالسكن والتدريب والترفيه وغيرها، إلى جانب إعداد برنامج متميز على مدار فترة إقامتهم يشمل العديد من المزارات في أجمل المناطق والمعالم بمحافظتي سوهاج والقاهرة سواء الثقافية أو السياحية أو الترفيهية.

وقال الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب، إن وفد التبادل الطلابي يخوض تدريب مدته 30 يوما في المستشفيات الجامعية في أقسام جراحة التجميل، وجراحة القلب والصدر، والمسالك البولية، والنساء والتوليد، والرمد، والمخ والأعصاب، والأنف والأذن والحنجرة، إلى جانب تنفيذ ندوات وورش عمل عن البحث العلمي والخياطة الجراحية.

وثمن الطالب عبدالرحمن الجعفري بالفرقة السادسة بكلية الطب ورئيس الجمعية، الدعم المادي والمعنوي اللا محدود من رئيس الجامعة وكلية الطب البشري الذي كان الأساس لإنجاح برنامج التبادل الطلابي، مضيفا أن البرنامج تناول أيضا تنظيم رحلات لزيارة معالم المحافظة السياحية، إذ زار الطلاب مسجد العارف، الدير الأبيض والأحمر، ومتحف سوهاج القومي ومدينة سوهاج الجديدة، كما جرى تنظيم رحلات ترفيهية سياحية لمدينة الغردقة والأقصر وأسوان.

وقدم الطلاب خالص الشكر والتقدير للدكتور حسان النعماني، مشيدين بهذه التجربة الفريدة من نوعها والتي أتاحت لهم الفرصة أن يشاهدوا الكثير من العمليات المعقدة والحالات التي يصعب عليهم رؤيتها في بلادهم، وبجودة الخدمة الطيبة التي تقدمها المستشفيات الجامعية للمرضى، مقدمين شكرهم أيضا لجميع الأطباء الذين يقوموا بالتدريب خلال فترة البرنامج وعلى مجهوداتهم، وكفاءتهم في التعامل مع جميع الحالات المرضية إلى جانب حرصهم على مشاركتهم جميع التفاصيل الطبية بدقة.

وفي نهاية اللقاء، سلم رئيس الجامعة الشهادات لطلاب الجمعية العلمية وللوافدين تقديرا لجهودهم ثم التقاط الصور التذكارية.