أغسطس يودعنا بموجة حارة لم نشهدها على مدار الشهر.. «بدايته غير نهايته»

على مدار شهر أغسطس 2023، شهدت كافة الأنحاء تحسنا في الأحوال الجوية، حيث انخفضت درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي لها في مثل هذا التوقيت من كل عام، ولكن بحلول نهاية الشهر، أبى أغسطس الرحيل دون قدوم موجة حارة، وعلى مدار الساعات القليلة الماضية سادت أجواء لم يشهدها الشهر بأكمله بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، الأمر الذي زاد من الإحساس بحرارة الطقس.

وعن تحسن حالة الطقس خلال شهر أغسطس، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنّ ذلك يرجع إلى تاثرنا بالكتل الهوائية القادمة من أوروبا، الأمر الذي ساعد على تلطيف الأجواء وانخفاض درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي، كما ساعد انخفاض نسبة الرطوبة في الشعور بتحسن في الأحوال الجوية.

ويعد شهر أغسطس هو ذروة فصل الصيف من ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، وبالرغم من ذلك إلا أنه جاء عكس التوقعات بتحسن أحواله الجوية وقبل 72 ساعة من أيامه الأخيرة، شهدت كافة الأنحاء أجواء لم نشهدها على مدار الشهر بأكمله، إذ بدأت موجه حارة خلال الساعات القليلة الماضية.

حالة الطقس في آخر موجة حارة في أغسطس

وأعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية تفاصيل آخر موجة حارة في شهر أغسطس، إذ يتوقع الخبراء بأن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وترتفع نسب الرطوبة، ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

هل تستمر الموجة الحارة في شهر سبتمبر؟

وأوضحت الهيئة أنّه من المتوقع انتهاء الموجة الحارة غدا الجمعة الموافق 1 سبتمبر، إذ يكون هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة على كافة الأنحاء، ما يعطي الفرصة للشعور بالتحسن في حالة الطقس.