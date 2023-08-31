«الأرصاد» تكشف موعد تحسن حالة الطقس وانخفاض الحرارة

على مدار الساعات القليلة الماضية، شهدت جميع الأنحاء ارتفاعا في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، ما جعل كثير من المواطنين يتساءلون عن موعد تحسن حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة، وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها بأن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وترتفع نسب الرطوبة، ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

موعد تحسن حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة

وأوضحت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية في بيانها، موعد تحسن حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة مرة أخرى، حيث يُتوقع انخفاض درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بدءا من غدا الجمعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم، كما يلي.

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.