تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أنّ إجمالي عدد السفن على أرصفة مواني الهيئة 9 سفن، وجرى تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 674 شاحنة و255 سيارة، وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 318 شاحنة و103 سيارات، فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، 356 شاحنة و152 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمل، بينما تغادر 3 سفن، وهي «الحرية، القاهرة، وبوسيدون اكسبريس»، فيما استقبل الميناء أمس، السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس، وغادرت العبارة أمل، كما شهد ميناء نويبع تداول 1150 طن بضائع و175 شاحنة، من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» لـ3 سفن وهي «آيلة، بريدج وسينا»، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2280 راكبا بموانيها.