4 طرق لصرف معاشات شهر سبتمبر 2023 اليوم

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي اليوم، صرف معاشات شهر سبتمبر بالزيادة المقررة بنسبة 15%، بحد أقصى 1635 جنيها، وبحد أدنى 170 جنيها للشهر السادس على التوالي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس الفتاح السيسي، منذ شهر أبريل الماضي.

طرق صرف المعاشات

وعن طرق صرف معاشات شهر سبتمبر، أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن الصرف يكون عن طريق عدة طرق، وهي:

- ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنك ناصر الاجتماعي.

- منافذ شركات فوري.

- المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

- مكاتب البريد.

اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية

وتلزم اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادرة برقم 2437 لسنة 2021، الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بإنشاء ملف تأمين اجتماعي لكل مؤمن عليه من الخاضعين لأحكام القانون.

كيفية الاستعلام عن الرقم التأميني

وكشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن طرق الاستعلام عن الرقم التأميني للشخص المؤمن عليه، وهي من خلال طرق سهيلة، عليك اتباعها، وهي:

- الدخول إلى موقع هيئة التأمينات الاجتماعية من هنـــــــــا.

- كتابة الرقم القومي.

- استخدام اسم الأم الأول باللغة العربية.

- وضع علامة في مربع «أنا لست روبوت».

- النقر على أيقونة «أنا لست روبوت».

- اضغط على مفتاح «إرسال الطلب».