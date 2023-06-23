بداية صرف المعاشات بزيادة 15% من ماكينات الصراف الآلي اليوم

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، بشري سارة لأصحاب المعاشات، بشأن تبكير موعد صرف المعاشات قبل عيد الأضحى 2023، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليصبح صرفها قبل أيام من حلول العيد، بهدف تلبية احتياجات المواطنين تزامنا مع حلول إجازة عيد الأضحى.

صرف المعاشات اليوم من خلال الـ ATM وفوري

وتنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، يبدأ صرف المعاشات اليوم الجمعة الموافق 23 يونيو الجاري من خلال الـATM الخاصة ببنك ناصر الاجتماعي، أو الخاصة بباقي البنوك، ومن خلال تطبيق فوري.

صرف المعاشات يوم الأحد المقبل من خلال البنوك

ووفقا لوزارة التضامن الاجتماعي، يبدأ صرف المعاشات يوم الأحد المقبل الموافق 25 يونيو، لأصحاب المعاشات الذين يقومون بصرف معاشهم المستحق من خلال زيارة البنوك، والحصول على المعاش نقدا، لوجود مشكلة أو عطل ما لديهم.

يتم صرف المعاشات قبل عيد الأضحى 2023 بزيادة 15%، التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ أبريل الماضي، أي سيتم صرفها للشهر الرابع على التوالي، وذلك لجميع مستفيدي المعاشات والبالغ عددهم 11 مليون.

يذكر أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، قد أتاحت عددا كبيرا من الخدمات الإلكترونية، عبر الموقع الرسمي الإلكتروني لها، تسهيلا على المواطنين سواء المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات والمستفيدين، إمكانية الحصول على الخدمات التي يرغبون فيها، ومن ضمن هذه الخدمات، خدمة «استعراض ملف زيادة المعاشات»، وخدمة «طلب معاش استثنائي»، وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني، واتباع عدد من الخطوات البسيطة.