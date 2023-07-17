خدمات مستقبلية على الكارت الموحد.. صرف المعاشات والسحب والإيداع

أكدت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن منظومة تطبيق الكارت الموحد لن تقتصر على دمج الخدمات التموينية من صرف السلع والخبز فقط، وإنما سيشمل الكارت قريبا -بعد نجاح تجربته- إلى صرف المعاشات وخدمات السحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي للبنوك المختلفة.

صرف المعاشات عبر الكارت الموحد

وأوضحت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أن الخدمات الأولية التي سيتم تطبيقها على الكارت الموحد تشمل خدمات البريد وصرف السلع التموينية والخبز وخدمات التأمين الصحي كتجربة أولى، فيما يضاف للكارت فيما بعد خدمات صرف المعاشات والسحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي، فضلا عن دراسة استخدامه في المواصلات.

بدء تجربة الكارت الموحد

ومن المقرر وفقا لإعلان محافظة بورسعيد، بدء تطبيق تجربة الكارت الموحد خلال شهر أغسطس المقبل، لما يقرب من نصف مليون مواطن من أصحاب البطاقات التموينية، لقياس أثر تجربة الكارت في صرف الدعم التمويني والخدمات البريدية والتأمين الصحي.

فيما أكدت وزارة التموين أن الكارت الموحد لن يؤدي إلى إلغاء البطاقات التموينية في صرف السلع والخبز، وأن أصحاب البطاقات يمكنهم الصرف من خلال الكارت أو البطاقات.