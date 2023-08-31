تخصصات 40 منحة دراسية لطلاب الثانوية العامة بالعاصمة الإدارية

40 منحة دراسية، أعلنت عنها مؤسسة جلوبال الجامعية بجامعة هيرتفوردشاير ومؤسسة جامعات المعرفة الدولية، المُستضيفة لفرعي جامعة كوفنتري البريطانية ونوفا البرتغالية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفق تقرير لمجلس الوزراء، لمتفوقي الثانوية العامة من أبناء محافظات الصعيد، في إطار تُجسد المسؤولية المجتمعية لتلك الكيانات التعليمية الكبرى، وأصبحت العاصمة الإدارية تتمتع بعدد من الجامعات العالمية وهو ما يُسهم في سرعة تنمية المدينة وجذب السُكان لها.

تخصصات منح مؤسسة جلوبال الجامعية

- البرامج الطبية وتشمل:

* العلاج الطبيعي

* الصيدلة

- البرامج الهندسة وتضم تخصصات:

* الهندسة الميدانية

* الهندسة الميكانيكية والميكاترونكس

- برامج علوم الحاسب

- علوم الحاسب «الذكاء الاصطناعي»

- برامج العلوم الإنسانية وتضم تخصصات:

* التسويق باستخدام التواصل الرقمي

- الإعلام

- برامج الفنون الابتكارية وتضم تخصصات:

* التصميم الرقمي للإعلام

* العمارة الداخلية والتصميم

يقدم فرع جامعة كوفنتري البريطانية منحًا في البرامج التالية:

- الهندسة المدنية

- الهندسة الميكانيكية

- الهندسة الكهربائية والإلكترونية

- الحوسبة

- علوم الحاسب

- القرصنة والأمن السيبراني

- الإعلام الرقمي

- التصميم الجرافيك

- العمارة الداخلية والتصميم

- الأعمال والتسويق

- إدارة الأعمال

- إدارة الأعمال والموارد البشرية

يقدم فرع جامعة نوفا البرتغالية منحًا في البرامج التالية:

- الإدارة

- الهندسة البيئية

- الهندسة الصناعية والإدارة

- إدارة المعلومات

- تطبيق الرياضيات على إدارة المخاطر