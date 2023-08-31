تخفيضات تصل لـ50%.. «الغرف التجارية» تكشف تفاصيل معرض أهلا مدارس

أعلنت شعبة الأدوات المكتبية، وصول حجم التخفيضات على الكتب والأدوات المدرسية إلى نحو 50%، في معارض أهلا مدارس، المنتظر أن تنطلق في 15 سبتمبر المقبل، من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، والغرف التجارية واتحادها العام، في محافظات مصر للعام الثامن على التوالي.

وقال بركات صفا، عضو شعبة الأدوات المكتبية، إنّ التخفيضات في معارض أهلا مدارس تتراوح بين 40 إلى 50% مقارنة بالمعروض بأسواق التجزئة، موضحًا أنّ كل التجار والمنتجين يحاولون دعم المستهلك في فترة دخول المدارس، والمعارض سيتوفر فيها مستلزمات المدارس بأسعار الجملة، بالتنسيق مع المنتجين مباشرة، وتتضمن الأدوات المكتبية والملابس والأحذية والحقائب المدرسية والمواد الغذائية والحاسبات الآلية ومستلزماتها، ولأول مرة الكتب الخارجية التي نسعى لتوفيرها بصورة رقمية لتجاوز آثار ارتفاع تكلفة الورق والطباعة.

معرض أهلا مدارس في القاهرة

- المعرض الرئيسي موجود داخل بمبنى جهاز تنمية المشروعات بمدينة نصر، وينتشر في عدد من الفروع في الميادين الرئيسية بالمحافظة.

أماكن معارض أهلا مدارس بالمحافظات

- كفر الشيخ: منطقة 47 عمارة بمدينة كفر الشيخ.

- القليوبية: بنها شارع فريد ندا «الأهرام»

- القليوبية: شبرا الخيمة ميدان المؤسسة.

- بني سويف: خلف الصالون الأخضر بمدينة بني سويف.

- سوهاج: مدينة ناصر بحي شرق سوهاج.

- الأقصر: السوق الحضري بمنطقة أبوالجود وسط مدينة الأقصر

- الأقصر: شارع البحر بوسط مدينة إسنا

- الأقصر: أمام محطة السكة الحديد بوسط مدينة الأقصر.

- مطروح: الحمام - العلمين.

- مطروح: سيدي براني - النجيلة.

- محافظة البحر الأحمر: شارع النصر وسط مدينة الغردقة.

- البحيرة : تضم 42 معرض منشر فى الميادين الرئيسية و داخل القرى في مدن كفر الدورا- دمنهور- إيتاي البارود - أبو حمص.

- الوادي الجديد: شارع النبوى المهندس بالخارجة

- الوادي الجديد: ميدان المستشفى بالداخلة.