تفاصيل استقرار مؤشر الدولار اليوم عالميًا.. اعرف التوقعات

استقر مؤشر الدولار عند 103 نقاط اليوم الأربعاء، مقتربًا من أعلى مستوياته في أكثر من شهرين، مدعومًا بعوائد سندات الخزانة الأمريكية القوية، والرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقي السياسة النقدية مقيدة لبعض الوقت.

وفي الأسبوع الماضي، أظهر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في شهر يوليو أن صناع السياسة أكدوا على أن المخاطر الصعودية على التضخم لا تزال قائمة، مما يترك الباب مفتوحًا لمزيد من تشديد السياسة.

مؤشر الدولار عالميا

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، أمس، إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يكون منفتحًا على احتمال أن يبدأ الاقتصاد في التسارع بدلاً من التباطؤ، مع استمرار الضغوط التضخمية.

خطاب رئيس بنك الاحتياطي

يتطلع المستثمرون الآن إلى خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في الندوة السنوية للبنك المركزي في جاكسون هول في وقت لاحق من هذا الأسبوع، للحصول على مزيد من الأدلة حول مسار أسعار الفائدة.

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985.

توقعات الدولار عالميا

من المتوقع أن يتم تداول الدولار الأمريكي عند 104.25 نقاط بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية «Trading Economics» على أن يتم تداوله عند 108.59 نقاط خلال 12 شهرًا.