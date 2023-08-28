مؤشر الدولار يقترب من أعلى مستوياته في 3 أشهر عالمياً

استقر مؤشر الدولار في الأسواق المالية العالمية، اليوم الاثنين، حول 104 نقطة، ليقترب من أعلى مستوياته على مدار ما يقرب من ثلاثة أشهر، حيث واصل المستثمرون تقييم خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، في جاكسون هول، حول استمرار التشديد في السياسة النقدية للولايات المتحدة.

وقال «باول» إنهم «مستعدون لرفع أسعار الفائدة أكثر إذا كان ذلك مناسباً، ويعتزمون الحفاظ على السياسة عند مستوى مقيد»، حتى يتحرك التضخم بشكل مستدام نحو الانخفاض باتجاه الهدف حيث يظل مرتفعاً للغاية.

سعر الدولار بالأسواق العالمية

ومع ذلك، أوضح أنهم سوف «يمضون بحذر» في رفع معدلات الفائدة الإضافية، حيث أشار إلى التقدم المحرز في تخفيف ضغوط الأسعار بالإضافة إلى المخاطر الناجمة عن القوة المفاجئة للاقتصاد الأمريكي.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى المزيد من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع، بما في ذلك تقرير الوظائف الشهري، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصين ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM في الولايات المتحدة.

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985.

توقعات سعر الدولار عالميًا

ومن المتوقع أن يتم تداول الدولار الأمريكي عند 105.59 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية «Trading Economics» على أن يتم تداوله عند 109.93 نقطة خلال 12 شهرًا.