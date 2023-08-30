انخفاض مؤشر الدولار عالميا اليوم.. اعرف التفاصيل

انخفض مؤشر الدولار إلى مستوى 103.61 نقطة اليوم، بحلول الساعة الـ10 صباحًا، مع مراهنة المستثمرين على أنّ البيانات الاقتصادية الأضعف قد تمنع البنوك المركزية من تشديد السياسة النقدية.

وأشار تقرير JOLTs إلى إضافة 8.8 مليون وظيفة أمريكية في يوليو، ما خالف التوقعات البالغة 9.5 مليون، إضافة إلى ذلك، انخفض مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن كونفرنس بورد بشكل حاد في أغسطس.

وتنتظر الأسواق الآن بيانات الوظائف الرئيسية، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وأرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، للحصول على نظرة ثاقبة لاتجاهات أسعار الفائدة.

سعر الدولار عالميًا

وفي خطابه بجاكسون هول، أعرب رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، عن الاستعداد لرفع أسعار الفائدة بشكل مناسب، مع النظر بحذر في التقدم المحرز في تخفيف ضغوط الأسعار والمخاطر الناجمة عن الاقتصاد الأمريكي القوي.

وتاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985.

توقعات الدولار عالميًا

ويُتوقع تداول الدولار الأمريكي عند 105.59 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية «Trading Economics» على أن يتم تداوله عند 109.93 نقطة خلال 12 شهرًا.