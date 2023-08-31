«مستقبل وطن» ينظم معرض «أهلا مدارس» بقرية بهبيت في العياط

واصل قطار معارض «أهلًا مدارس» والتي تنفذها أمانة حزب مستقبل وطن بمركز العياط مسيرته بتنظيم معرض في بهبيت وسط إقبال كبير من أهالي القرية والقرى المجاورة على المعروضات من مستلزمات وملابس المدارس حيث الجودة العالية والأسعار المنخفضة.

حزب مستقبل وطن

وقال المستشار بسام الخبيري، أمين الحزب بمركز العياط، إنه برعاية النائب نادر الخبيري، أمين مساعد حزب مستقبل وطن بالمحافظة، إنّ أمانة شؤون المشروعات بالمركز بقيادة تامر ماجورة نفذت معرض «أهلًا مدارس» بقرية بهبيت، موضحًا أنّ المعارض ستشمل كل قرى المركز تزامنًا مع قرب بداية العام الدراسي الجديد، وتضم المعارض كل مستلزمات وملابس المدارس.

التنمية المستدامة

وأكد أمين الحزب بالمركز، أنّ أمانة الحزب بالمركز تكثف جهودها لمتابعة أعمال خدمة أهالي بالعياط وتنفيذ الخطة الخاصة بمساندة المواطنين في محاربة غلاء الأسعار، ضمن الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة 2030، مقدمًا الشكر لجميع المشاركين في إقامة معارض «أهلًا مدارس»، وجميع أعضاء الوحدة الحزبية بقرية بهبيت بقيادة عبدالله راغب أمين الوحدة الحزبية.

جاء ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم مؤسسات الدولة المصرية بإطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات لتلبية احتياجات المواطنين؛ للتخفيف عنهم في مختلف المجالات في مختلف المجالات.