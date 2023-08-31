عاجل.. تراجع كبير في أسعار الذهب خلال أسبوع.. والشعبة: «اشتروا بسرعة»

حققت أسعار الذهب في مصر، انخفاضا ملحوظا خلال الأسبوع في جميع الأعيرة المختلفة والجنيه الذهب وكذلك السبائك، حيث انخفض بشكل كبير جدا، ما جعل الكثير يتساءل ماذا سيحدث في السوق المحلي.

فمنذ يوم 22 أغسطس 2023 وحتى اليوم 31 أغسطس 2023، انخفضت الأسعار بشكل كبير جدا، وفقا للأسعار المعلنة من الشعبة العامة للذهب والمجوهرات والبورصات المحلية للسوق.

الجنيه الذهب ينخفض 600 جنيه

وحقق الجنيه الذهب انخفاضا كبيرا وملحوظا، وهو ما فاجأ الراغبون في شراء الذهب لحفظ قيمة المال، باعتباره اختيار جيد للراغبين في شراء الذهب بمصنعية منخفضة بعيدا عن السبائك، وسعر الجنيه الذهب انخفاضا بقيمة 600 جنيه خلال أسبوع، حيث انخفض من 18 ألفا و280 جنيها، مقارنة بـ17 ألفا و680 جنيها اليوم الخميس.

عيار 24 ينخفض 85 جنيها وعيار 21 انخفض 75 جنيها

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 بقيمة 85 جنيها، حيث سجل الجرام خلال بداية الأسبوع 2611 جنيها مقارنة بـ2526 جنيها اليوم في الصاغة، وسجل عيار 21 انخفاض بقيمة 75 جنيها ليسجل 2210 جنيهات مقارنة بـ2285 جنيها أول الأسبوع.

وانخفض الذهب عيار 18 نحو 64 جنيها خلال الأسبوع، ليسجل اليوم 1894 جنيها مقارنة بـ1958 جنيها منذ أسبوع.

توقعات الأسعار الفترة المقبلة

وقال نادي نجيب، سكرتير الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية، إنّ الوقت الحالي هو فرصة جيدة للشراء، لأنه ليس من المتوقع أن تنخفض الأسعار أكثر من ذلك.

وأضاف نجيب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الأسعار العالمية بدأت الارتفاع خلال الأيام الحالية، ما قد يؤثر على السعر في السوق المحلي خلال الفترة المقبلة، لذلك فالآن فرصة جيدة للشراء.