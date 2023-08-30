الجمهور يشكر الشركة المتحدة على تنظيم حفلات مهرجان العلمين

عرض برنامج «مساء دي أم سي»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، على قناة دي أم سي، تقريرا تلفزيونيا، يرصد ردود فعل الجمهور على فعاليات مهرجان العلمين، ووجه الجمهور الشكر للشركة المتحدة للخدمات الاعلامية على الإمكانيات المقدمة في العلمين الجديدة والتنظيم لحفلات فعاليات مهرجان العلمين.

الحدث الترفيهي الأكبر فى العالم

وتستضيف مدينة العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر فى عالم الترفيه بالشرق الأوسط، حيث بدأت أولى فعالياته يوم 13 يوليو وتستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين

ويضم المهرجان الذى يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربى العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية فى أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، حيث يشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربى وعلى المستوى الدولى.