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خبير سياحي: زيادة 50% للسياح العرب بمصر بسبب مهرجان العلمين

كتب:

مريم جاد
10:55 م | الأربعاء 30 أغسطس 2023
محمد فاروق الخبير السياحي

محمد فاروق الخبير السياحي

قال محمد فاروق، الخبير السياحي، إن مهرجان العالم علمين له يد في زيادة نسبة السياحة بمصر لأنه يعتبر مقصدا سياحيا عالميا وقد تم الترويج له في معرض السياحة العربية بدبي بشهر مايو السابق.

زيادة السياحة العربية بمصر بنسبة 50%

وأضاف«فاروق»، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، ازادات عدد السائحين العرب بمصر منذ بداية المهرجان بنسبة 50% وذلك يعتبر مؤشرا قويا لزيادة نسبة السياحة العربية والإقليمية بمصر، مشيرًا إلى حلول أخرى لزيادتها مثل زيادة عدد الغرف والفنادق الموجودة لاستقبال عدد زائرين أكبر.

أجواء مصر وفعاليتها سبب قوي لجذب السياح

وتابع أنه مع اقتراب فصل الشتاء القادم سيتم معرفة الأرقام بالنسبة للسياحة العالمية الخاصة بالزوار من الخارج والأجانب بمنطقة العلمين، لافتا إلى أنه في عالم السياحة الفعاليات تستخدم لجذب السياح وبلد مثل مصر وأجوائها الرائعة تعتبر عاملا قويا لكسب السياح وسط الجرعة الفنية والثقافية الهامة الحادثة بمهرجان العالمين. 

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بقلم مريم جاد