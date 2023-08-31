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انخفاض أسعار الذهب في بداية التعاملات.. بكم عيار 21؟

كتب:

مارينا رؤوف
11:52 ص | الخميس 31 أغسطس 2023
الذهب

الذهب

تراجعت أسعار الذهب للمرة الأولى اليوم، في بداية التعاملات الصباحية، مقارنًة بأسعار افتتاح التعاملات، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة، وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب، والشعبة العامة للذهب.

سعر جرام الذهب عيار 21 

وسجل الجرام عيار 21 الأكثر تداولا انخفاضًا بمقدار 5 جنيهات، إذ وصل سعر الجرام إلى نحو 2205 جنيهات، مقابل 2210 جنيهات في بداية التعاملات الصباحية اليوم.

أسعار الذهب اليوم 

وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة الآن، عند مستوى 2520 جنيها للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وسجل عيار 21 سعر 2205 جنيهات، وعيار 18 بسعر 1890 جنيها، بينما سجل الجنيه الذهب 17 ألفًا و640 جنيها.

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سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 30-8-2023
مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.