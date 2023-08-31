إصابة 20 شخصا في انقلاب «ميكروباص» على طريق أسيوط الصحراوي

أصيب 20 شخصا بينهم أطفال، بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، في انقلاب «ميكروباص» محمل بالركاب على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي قرب بوابات الرسوم بمنطقة دهشور، وذلك صباح اليوم الخميس، بسبب انفجار إطار السيارة، واختلال عجلة القيادة.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، فيما هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الغربي بين محافظتي الجيزة والفيوم، قرب بوابات الرسوم بدهشور، ما أسفر عن إصابة عدد كبير من المواطنين.

إصابة 20 شخصًا بالحادث طريق أسيوط الغربي

وأسفر حادث طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي اليوم، عن إصابة 20 شخصًا بينهم عدد من الأطفال، بإصابات تراوحت بين جروح وكدمات وكسور متفرقة بمختلف أنحاء الجسم.

ودفع مرفقي إسعاف الجيزة والفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الهرم لتقديم العلاج اللازم لهم.

وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات الخاصة التي تولت التحقيق.